Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ уверен в дискредитации компании. Заявление

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех») считает, что после возгорания в больницах Москвы и Петербурга аппаратов ИВЛ «Авента-М» против него и госкорпорации была развернута информационная кампания по дискредитации.

При этом «используются непроверенные анонимные источники, публикуются недостоверные сведения», говорится в сообщении КРЭТ, передает ТАСС.

«Фиксируются попытки подкупа наших сотрудников, которых просят дать „разоблачающие“ интервью за вознаграждение. Соответствующие факты должным образом зафиксированы», — отмечают в пресс-службе.

В качестве примера сотрудники концерна привели статью Mash, который со ссылкой на неназванного сотрудника завода-производителя ИВЛ написал, что сборкой аппаратов занимаются «совершенно некомпетентные люди или даже студенты» и якобы используются некачественные комплектующие.

Концерн намерен привлечь виновных в распространении такой информации к ответственности вплоть до уголовной, пишет bfm.ru.

В заявлении указывается — клиники продолжают использовать поставленные до 1 апреля аппараты для искусственной вентиляции легких «Авента-М».

Расследование Следственного комитета после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга касается только партии аппаратов, произведенной после этого срока.

Расследование причин пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга не завершено, и называет недопустимыми в такой ситуации манипуляции и обвинения в адрес компании-производителя, отмечают в концерне. Все аппараты ИВЛ, которые поставляет завод, проходят обязательные испытания и тестирование в разных режимах нагрузки.

Пожар. Огонь. открытые источники ( CC0)

Ранее телеграм-канал Mash со ссылкой на доцента кафедры анестезиологии и реаниматологии челябинского отделения Южно-Уральского государственного медицинского университета Алексея Астахова сообщал, что аппараты «Авента-М» не проходили испытания. В КРЭТ заявляют, что требуемое экспертное заключение за подписью Астахова было выдано еще в 2013 году.

Пожары

9 мая в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого в Москве произошел серьезный пожар.

Причиной пожара стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 95-летняя женщина не пережила инцидент, других пациентов успели эвакуировать.

Внутри реанимационной все выгорело, однако при осмотре аппарата ИВЛ пожарные сделали выводы, что пламя началось именно от него. 95-летняя пенсионерка была подключена к этому аппарату.

12 мая произошел пожар в отделении реанимации в петербургской больнице Святого великомученика Георгия. Один из аппаратов ИВЛ загорелся, когда в помещении находились 15 пациентов, трое из которых были подключены к ИВЛ. Поскольку в отделении в это время находились медработники, они сразу начали тушить огонь и эвакуировать пациентов, пишет regnum.ru.

Усилиями медиков и оперативно прибывших сотрудников МЧС, возгорание на площади 15 кв. метров удалось ликвидировать. Но, несмотря на оперативную реакцию, спасти жизни пяти пациентов не удалось. Впоследствии скончался еще один пациент.

«Могу, к сожалению констатировать что есть погибшие среди наших пациентов. Это черная история в жизни нашего стационара», — сказал главврач больницы Валерий Стрижелецкий.

США возвращают аппараты

Между тем власти власти двух штатов США возвращают российские ИВЛ агентству по чрезвычайным ситуациям,.

Российские аппараты ИВЛ еще не использовались в американских больницах, поскольку ситуация с коронавирусом в США за это время улучшилась, и они пока не потребовались.

В начале апреля Россия отправила США медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ «Авента-М». В то время прогнозировалась жесткая нехватка аппаратов ИВЛ в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, поэтому аппараты ИВЛ были доставлены на склады, принадлежащие властям этих двух штатов.