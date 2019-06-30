Путин прилетел в Иркутскую область, чтобы чиновники быстрее работали в режиме ЧС

Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где продолжается сильный паводок. Он провел рабочее совещание с чиновниками и распорядился максимально быстро оказывать людям всю необходимую помощь. Об этом сообщает сайт президента .

Наводнение в Иркутской области продолжается всю неделю. Особенно сильно пострадали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский районы. Погибли, по последним данным, 5 человек, подтоплены десятки населенных пунктов и сотни домов, разрушена инфраструктура.

Владимир Путин поручил оперативно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Президент обратил особое внимание федеральных и местных чиновников на то, что надо максимально быстро реагировать на поступающие от людей жалобы и обращения. В том числе нужно помочь им найти своих родных и близких, надо составить полные списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти четко знали, кто и где сейчас находится.

Также глава государства дал поручение министру финансов Антону Силуанову начать выплату компенсаций «уже сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших, и это нужно делать незамедлительно».

Также Путин поручил направить детей из подтопленных районов в оздоровительные лагеря. ФАС должна взять под контроль цены на продукты питание, а региональная власть — оперативно составить план восстановления жилья, мостов и дорог.

Опубликовано видео, как плывущие дома врезаются в мост.