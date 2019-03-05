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Происшествия

Пьяный сибиряк устроил пожар, чтобы произвести впечатление на возлюбленную

Омские полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве из-за пожара в общежитии, в результате которого пострадали пять человек, в том числе дети, сообщает «Интерфакс».

Тушение пожара.
Тушение пожара.
54.mchs.gov.ru

Пожар произошел 3 марта в нежилой части общежития по улице Химиков. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в кафе неподалеку 35-летнего мужчину, который оказался причастен к инциденту, сообщает «Интерфакс».

Мужчина откровенно рассказал, что хотел прийти в гости к бывшей сожительнице, но побоялся отказа.

Чтобы произвести впечатление на женщину, он решил поджечь имущество в техническом помещении, а затем самостоятельно его потушить. Но замысел не удался — огонь разгорелся стремительно, локализовать его своими силами мужчина не смог и выбежал на улицу, а прохожие вызвали спасателей.

Влюбленный поджигатель был пьян.

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