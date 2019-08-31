Пьяный водитель насмерть сбил девушку в Бийске

Авария случилась на ул. Советской в микрорайоне Зеленый клин. По предварительной информации, нетрезвый водитель проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться.
Машина вылетела на пешеходный переход, по которому в тот момент переходила девушка. Удар был такой силы, что тело девушки разрубило пополам. Машина отлетела в столб и серьезно пострадала.
Водитель и пассажир автомобиля живы, госпитализированы.
В данный момент улица Советская перекрыта. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.