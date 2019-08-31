Пять самолетов совершили проблемные посадки в разных городах России

За последние сутки в разных городах России четыре пассажирских самолета совершили экстренные посадки, и еще один приземлился с техническими неисправностями.

Три судна приземлились в Волгограде. Первый инцидент произошел вечером в пятницу, 30 августа, еще два — 31-го.

В пятницу около 23:00 по местному времени (22:00 мск) совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Красноярска в Симферополь. Причиной стало плохое самочувствие 35-летней пассажирки, сообщили «Известия».

Второй самолет летел из Грозного в Москву, в 2:18 по местному времени (1:18 мск) он запросил разрешение на посадку из-за падения жидкости гидросистемы. Третий самолет Баку-Москва совершил экстренную посадку из-за ухудшения состояния 62-летнего пассажира, его госпитализировали.

Самолет с техническими неисправностями приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. Он летел из Владивостока, посадка была штатной. За 10 минут до нее у воздушного судна отказало навигационное оборудование, и его сажали вручную, сообщил РБК.

В аэропорту Южно-Сахалинска были мобилизованы все подразделения для возможного выполнения аварийно-спасательных работ. В настоящее время специально созданная комиссия обследует технические неисправности самолета, сообщается на сайте аэропорта.

Еще один самолет был вынужден совершить посадку в Екатеринбурге из-за столкновения со стаей птиц — они повредили двигатель. Он летел из аэропорта «Пулково» (Сант-Петербург) в Таджикистан.

Кроме этого утром 31 августа в Москве были отменены или задержаны более 100 рейсов из-за тумана, сообщил Regnum.