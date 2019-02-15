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Происшествия

Ревнивый барнаулец пытался зарезать лучшего друга

34-летнего жителя Барнаула обвиняют в покушении на убийство друга детства. Расследование завершилось, дело направили в суд, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Нож.
Нож.
СС0

По данным следствия, в ноябре 2018 года домой к обвиняемому пришел его лучший друг. Перед этим они поссорились из-за соперничества за женщину. Во время распития алкоголя мужчины помирились. После этого гость лег на диван и заснул, а хозяин квартиры ушел в магазин. Однако спустя какое-то время мужчина проснулся от резкой боли в области шеи. Он увидел, что друг замахивается ножом, чтобы нанести еще один удар. Мужчина смог вырваться и убежать.

В ходе расследования дела обвиняемый утверждал, ударил друга с целью самообороны — якобы тот угрожал ему убийством. Однако следствие собрала доказательство умышленного покушения, поэтому дело с обвинительным заключением ушло в суд, Ревнивому мужчине грозит срок до 15 лет.

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