Россиянин получил три года «строгача» за жестокое обращение с щенком хаски

По данным следствия, осенью 2020 года Шевченко поссорился с сожительницей. Та решила уйти из квартиры вместе с ребенком и трехмесячным щенком хаски, но мужчина настоял на том, чтобы питомец остался дома.
«Женщина вышла с ребенком на улицу и, находясь у дома, снова попросила отдать ей щенка. Тогда Шевченко взял не проявляющего признаков агрессии питомца за загривок и, причиняя ему боль и страдание, выбросил с балкона третьего этажа. В результате падения на асфальт щенок погиб. Все это происходило на глазах у малолетнего сына сожительницы», — говорится в материалах дела.
Приговор обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения, но суд оставил его в силе, пишет polit.ru.
В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Закон призван защитить животных от жестокого обращения и обеспечить безопасность людей при контактах с ними.