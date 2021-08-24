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Происшествия

Россиянин получил три года «строгача» за жестокое обращение с щенком хаски

Саратовский областной суд приговорил жителя Энгельса Михаила Шевченко к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима за жестокое обращение с животным (пункт «б» части 2 статьи 245 УК РФ), сообщает «Взгляд-инфо».

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По данным следствия, осенью 2020 года Шевченко поссорился с сожительницей. Та решила уйти из квартиры вместе с ребенком и трехмесячным щенком хаски, но мужчина настоял на том, чтобы питомец остался дома.

«Женщина вышла с ребенком на улицу и, находясь у дома, снова попросила отдать ей щенка. Тогда Шевченко взял не проявляющего признаков агрессии питомца за загривок и, причиняя ему боль и страдание, выбросил с балкона третьего этажа. В результате падения на асфальт щенок погиб. Все это происходило на глазах у малолетнего сына сожительницы», — говорится в материалах дела.

Приговор обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения, но суд оставил его в силе, пишет polit.ru.

В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Закон призван защитить животных от жестокого обращения и обеспечить безопасность людей при контактах с ними.

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