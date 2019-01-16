Российские полицейские избили следователей в отделе полиции

В Уфе двое полицейских подозреваются в избиении двух сотрудников Следственного комитета, которые прибыли в дежурную часть полиции для проверки жалобы об избиении там задержанного, пишет Lenta.ru со ссылкой на представителя СКР.

По словам сотрудника Следственного комитета по республике Башкортостан Евгения Каневского, следствием установлено, что в декабре 2018 года двое следователей с понятыми прибыли в отдел полиции, чтобы осмотреть место происшествия (проводилась доследственная проверка по жалобе гражданина о применении к нему насилия в одном из помещений дежурной части).

«Двое сотрудников дежурной части, достоверно зная, что прибывшие в отдел полиции являются следователями СКР и в присутствии понятых намереваются произвести осмотр места происшествия в помещении для административно-задержанных лиц дежурной части, неправомерно применили физическую силу в отношении двух следователей, против воли последних, выведя их из помещения дежурной части, при этом, причинив одному из них телесные повреждения», — сообщил представитель Следственного комитета.

По его словам, один из подозреваемых, чтобы избежать уголовной ответственности, представил фиктивную справку о якобы полученном им в драке со следователями переломе руки. Но этот факт был опровергнут, добавил представитель СК.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника дежурной смены и оперативного дежурного отдела полиции № 11 управления МВД по Уфе по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).