Российский бизнесмен пожаловался на невозможность жить на £10 тысяч в неделю

Адвокаты российского бизнесмена Бориса Минца просят разрешить ему тратить более 10 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Они обжаловали в Высоком суде Лондона решение об ограничении трат.

В заявлении <с ним ознакомился Forbes> указывается, что данная сумма является значительной для обычного человека, однако «она не достаточна для того, чтобы покрыть ежедневные расходы семьи Минца», и он вынужден жить в стесненных обстоятельствах.

Речь идет о сложностях с проведением платежей, которые возникли у четырех лондонских отелей, принадлежащих бизнесмену и его сыновьям.

Высокий суд Лондона заблокировал активы Минца и его семьи его семьи на 572 млн долларов в связи с иском о взыскании убытков на сумму порядка 700 млн долларов.

В суд на бизнесмена подали представители Банка непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», пишет bfm.ru. Они заподозрили группу О1, которую на тот момент контролировал Минц, в мошеннических сделках, заключенных в преддверии санации банка «Открытие» и Рост Банка.

Сам Минц в настоящее время находится в Лондоне, пишет РБК. Туда он переехал вместе с семьей в конце мая прошлого года, объяснив это «ситуацией с его бизнесом».