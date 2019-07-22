Российский дальнобойщик насмерть задавил двух финнов

По версии следствия, остановка случилась из-за ссоры в машине. Трое пассажиров вышли из автомобиля и расположились за ним и сбоку от него.
В это время мимо проезжал грузовик. Он сбил насмерть двоих находившихся на проезжей части — женщину 1979 года рождения и мужчину 1996 года рождения. Третий получил небольшие травмы и остался в живых, сообщает финский сайт yle.fi.
Находившаяся за рулем автомобиля 24-летняя девушка не пострадала.
Грузовым автомобилем управлял россиянин 1983 года рождения.
Российского водителя подозревают в опасном вождении, причинении смерти по неосторожности и травм.
Водитель грузовика во время столкновения был трезв. На трассе было темно, поэтому в ходе предварительного расследования полиция постарается выяснить — была ли у дальнобойщика возможность увидеть людей на дороге.