Российский дальнобойщик насмерть задавил двух финнов

20 июля на трассе в Финляндии произошла авария со смертельным исходом. Около двух часов ночи машина с водителем и тремя пассажирами двигалась в сторону города Коувола и остановилась на обочине таким образом, что ее часть осталась на проезжей части.

По версии следствия, остановка случилась из-за ссоры в машине. Трое пассажиров вышли из автомобиля и расположились за ним и сбоку от него.

В это время мимо проезжал грузовик. Он сбил насмерть двоих находившихся на проезжей части — женщину 1979 года рождения и мужчину 1996 года рождения. Третий получил небольшие травмы и остался в живых, сообщает финский сайт yle.fi.

Находившаяся за рулем автомобиля 24-летняя девушка не пострадала.

Грузовым автомобилем управлял россиянин 1983 года рождения.

Российского водителя подозревают в опасном вождении, причинении смерти по неосторожности и травм.

Водитель грузовика во время столкновения был трезв. На трассе было темно, поэтому в ходе предварительного расследования полиция постарается выяснить — была ли у дальнобойщика возможность увидеть людей на дороге.