Российского экс-замминистра энергетики задержали по подозрению в мошенничестве

В Москве задержан бывший замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Его подозревают в мошенничестве, пишет РБК. Оперативники ФСБ и МВД провели обыски в квартире экс-чиновника и по шести адресам сотрудников НП «Совет рынка», где Кравченко работал с 2012 по 2013 год.