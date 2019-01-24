Российского экс-замминистра энергетики задержали по подозрению в мошенничестве

Сообщается, что сотрудники Главного следственного управления МВД по Москве задержали Вячеслава Кравченко на 48 часов в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Кроме него задержали ещё двоих, в том числе Оксану Гринкевич — жену бывшего заместителя начальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича.
Утром 23 января ФСБ и сотрудники ГУ МВД по Москве провели обыски в квартире Кравченко, а также еще по шести адресам сотрудников НП «Совет рынка». Обыск прошел и у Оксаны Гринкевич. После чего Кравченко, Гринкевич и сотрудники «Совета рынка» были доставлены на допрос в ГСУ.
По информации агентства городских новостей «Москва», речь идет о мошенничестве на сумму более 9 миллионов рублей. Сейчас Кравченко содержится в изоляторе временного содержания, с ним работают следователи.
Вячеслав Кравченко покинул пост замминистра энергетики в октябре 2018 года по «собственному желанию».