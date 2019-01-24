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Происшествия
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Рядом с российским посольством в Дамаске прогремел взрыв

Недалеко от посольства России в Дамаске произошёл взрыв — по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Погибших нет, сообщает РБК со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA.

Флаг России.
Флаг России.
Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

Как отмечает издание, взрывное устройство сработало в районе Адави. Сдетонировало самодельное взрывное устройство в одной из машин. Пресс-атташе посольства России в Сирии Тимофей Боков сообщил, что другие обстоятельства произошедшего пока уточняются.

Агентство SANA сообщает о повреждениях, но отмечает, что жертв и пострадавших нет.

За последние годы район, в котором находится российское посольство, неоднократно подвергался обстрелам, пишет РБК. В конце 2016 года на территорию дипломатического учреждения упала мина, которая взорвалась и «незначительно» повредила территорию дипмисии". В апреле 2017 года недалеко посольства упали ракеты. Летом 2017 года территорию посольства обстреливали из минометов, каждый раз обходилось без жертв.

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