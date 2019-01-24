Рядом с российским посольством в Дамаске прогремел взрыв

Недалеко от посольства России в Дамаске произошёл взрыв — по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Погибших нет, сообщает РБК со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA.

Как отмечает издание, взрывное устройство сработало в районе Адави. Сдетонировало самодельное взрывное устройство в одной из машин. Пресс-атташе посольства России в Сирии Тимофей Боков сообщил, что другие обстоятельства произошедшего пока уточняются.

Агентство SANA сообщает о повреждениях, но отмечает, что жертв и пострадавших нет.



За последние годы район, в котором находится российское посольство, неоднократно подвергался обстрелам, пишет РБК. В конце 2016 года на территорию дипломатического учреждения упала мина, которая взорвалась и «незначительно» повредила территорию дипмисии". В апреле 2017 года недалеко посольства упали ракеты. Летом 2017 года территорию посольства обстреливали из минометов, каждый раз обходилось без жертв.