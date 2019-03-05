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Происшествия

Самолет Минобороны выкатился за пределы полосы подмосковного аэродрома

Военно-транспортный самолет Ан-26 Минобороны РФ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме «Остафьево» Московской области, сообщает ТАСС.

Ан-26, левый борт.
Ан-26, левый борт.
Герман Ромашов, СС0

Экипаж и пассажиры во время авиаинцидента не пострадали, самолет также не получил повреждений. Борт приступит к плановым полетам после оценки состояния воздушного судна инженерно-техническим составом, пишет bfm.ru.

Ан-26 — военно-транспортный самолет, оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями. Он является модификацией самолета Ан-24.

В январе в Мурманской области совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, пишет Lenta.ru. Причиной аварии стало попадание самолета в снежный заряд. Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее. Четвертого члена экипажа в тяжелом состоянии эвакуировали в Москву.

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