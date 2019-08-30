Самолет «Уральских авиалиний» при взлете столкнулся со стаей птиц в «Пулково»

Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки в Екатеринбурге самолета «Уральских авиалиний» из-за столкновения со стаей птиц при взлете в «Пулково», сообщает « Интерфакс ».

30 августа борт «Уральских авиалиний» рейсом Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан) вынужденно сел в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».

Посадка прошла благополучно. На борту находились 193 пассажира и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

После вылета из «Пулково» командир воздушного судна (КВС) доложил о возможном повреждении колеса.

Работники аэропорта на взлетно-посадочной полосе при осмотре обнаружили останки и перья птиц. Транспортная прокуратура позже назвала причину вынужденной посадки — столкновение со стаей птиц при взлете в аэропорту.

На данный момент самолет уже вылетел в Таджикистан из Екатеринбурга после дозаправки, пишет bfm.ru. В результате вынужденной посадки повреждений борта не обнаружено.

Самолет «Уральских авиалиний» А-321 совершил посадку в кукурузном поле vk.com/aerobryansk

15 августа самолет «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился на кукурузное поле рядом с аэродромом «Жуковский» посте столкновения со стаей чаек. На борту А-321 находились 233 человека.

Благодаря действиям командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина выжили все находившиеся на борту.

Позже пилотам присвоили звание Героев России.

После ЧП с А321 орнитологи предложили создать «паспорта аэропортов».