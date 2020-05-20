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Происшествия

Сбербанк рассказал о «болевых точках» россиян, на которые давят мошенники

Сбербанк выявил новые мошеннические схемы в период коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

Телефон. Автомобиль.
Телефон. Автомобиль.
СС0

Аферисты начали размещать в интернете предложения о возврате НДС россиянам, которые остались без работы. Пользователи лишаются денег после того, как переходят по предложенной ссылке и совершают расходные операции.

Другая схема — маскировка под продавцов медицинских масок и тестов на COVID-19. В этом случае мошенники присылают жертве поддельную ссылку на оплату. Злоумышленники также могут предлагать удаленную работу, а потом просить перевести им деньги за оборудование.

Финансовые мошенники публикуют хештеги, популярные во время пандемии (#сидидома, #домалучше и др.), и предлагают принять участие в акции, чтобы получить 3000 рублей, пишет znak.com.

Для получения денег пользователям якобы необходимо сообщить данные карты и одноразовый смс-пароль.

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