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Сибиряк проиграл в лотерее 700 тысяч и начал мстить продавцам в киосках

В Новосибирске будут судить 44-летнего мужчину, который нападал на продавщиц лотерейных киосков и вырывал у них сумки, пишет ngs.ru. Таким образом сибиряк «мстил» женщинам за свои неудачи.

Люди. Лото.
Люди. Лото.
Анна Зайкова

Как сообщает издание, обвиняемый проиграл около 700 тысяч рублей при покупке лотерейных билетов. «Он подумал, что игра с лотерейными билетами — это обман, и его это очень сильно задело, поэтому он решил забирать имущество у людей, продающих лотерейные билеты. Он выслеживал женщин, продающих лотерейные билеты, узнавал, где они живут, после чего планировал преступления», — рассказали в прокуратуре Калининского района Новосибирска.

В 2018 году мужчина напал на трёх женщин, работающих в киосках по продаже лотерейных билетов в разных районах Новосибирска.

Первую жертву он ударил по голове зажигалкой с металлическим основанием. Женщина потеряла равновесие и упала на колени, но сумку не выпустила. Тогда обвиняемый ударил её по голове зажигалкой ещё несколько раз, после чего вырвал у неё сумку, в которой был мобильный телефон, ключи, транспортная карта, 1899 лотерейных билетов и 19 572 рубля, принадлежащих работодателю.

При других нападениях сибиряк использовал не зажигалку, а резиновый молоток. В прокуратуре уточнили, что все жертвы налётчика получили травмы головы, которые оцениваются как лёгкий вред здоровью.

Теперь мужчине предстоит ответить перед законом: обвинительное заключение по уголовному делу уже поступило в суд. Мужчину обвиняют в трёх эпизодах разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Свою вину он признаёт в полном объёме.

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