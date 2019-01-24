Сибиряк проиграл в лотерее 700 тысяч и начал мстить продавцам в киосках

В Новосибирске будут судить 44-летнего мужчину, который нападал на продавщиц лотерейных киосков и вырывал у них сумки, пишет ngs.ru . Таким образом сибиряк «мстил» женщинам за свои неудачи.

Как сообщает издание, обвиняемый проиграл около 700 тысяч рублей при покупке лотерейных билетов. «Он подумал, что игра с лотерейными билетами — это обман, и его это очень сильно задело, поэтому он решил забирать имущество у людей, продающих лотерейные билеты. Он выслеживал женщин, продающих лотерейные билеты, узнавал, где они живут, после чего планировал преступления», — рассказали в прокуратуре Калининского района Новосибирска.

В 2018 году мужчина напал на трёх женщин, работающих в киосках по продаже лотерейных билетов в разных районах Новосибирска.

Первую жертву он ударил по голове зажигалкой с металлическим основанием. Женщина потеряла равновесие и упала на колени, но сумку не выпустила. Тогда обвиняемый ударил её по голове зажигалкой ещё несколько раз, после чего вырвал у неё сумку, в которой был мобильный телефон, ключи, транспортная карта, 1899 лотерейных билетов и 19 572 рубля, принадлежащих работодателю.

При других нападениях сибиряк использовал не зажигалку, а резиновый молоток. В прокуратуре уточнили, что все жертвы налётчика получили травмы головы, которые оцениваются как лёгкий вред здоровью.

Теперь мужчине предстоит ответить перед законом: обвинительное заключение по уголовному делу уже поступило в суд. Мужчину обвиняют в трёх эпизодах разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Свою вину он признаёт в полном объёме.