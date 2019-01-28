Силовики устанавливают источники звонков и писем о минировании зданий в Сибири

Правоохранительные органы и власти в Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях, республиках Алтай и Хакасия проверяют и отрабатывают все анонимные сообщения о минировании, ищут их источники, сообщил РИА Новости 28 января полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

28 января в различных регионах Сибири начали поступать анонимные звонки о минировании административных зданий, школ и больниц.

«В Сибирском федеральном округе массовые анонимные сообщения о минировании объектов поступали в республиках Алтай и Хакасия, Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях. Правоохранительные органы совместно с региональными органами исполнительной власти отрабатывают все поступающие сообщения в соответствии со своими полномочиями и ведут поиски источников этих звонков», — сказал полпред.

В Барнауле и Новоалтайске эвакуировали школы из-за массовых сообщений о заложенных в них бомбах. По данным altapress.ru, «спам-атаке» подверглись больше десятка учебных заведений. По данным регионального МЧС, кто-то рассылает сообщения по электронной почте.

Сообщение о минировании в барнаульских школах. Предоставлено читателем altapress.ru

Сообщение о бомбе получили и в барнаульской мэрии, но, по данным регионального МЧС, эвакуация не проводилась.

Судя по всему, все сообщения фейковые. На местах всех «минирований» работают спецслужбы. В некоторых случаях школьников просто отпускают домой, в других — переводят в соседние здания.

Начало «атаки»

В январе по городам России прокатилась очередная волна «минирований» административных зданий и социальных объектов. На прошлой неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже поступали многочисленные анонимные сообщения о взрывных устройствах.

Массовые анонимные звонки

Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года.

Волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.