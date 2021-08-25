25 августа 28°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сын известного алтайского бизнесмена получил условный срок за кокаин

Матвея Степурко, сына бизнесмена, члена Общественной палаты Алтайского края, заслуженного тренера России Андрея Степурко, признали виновным в приобретении и хранении наркотиков, пишет «Банкфакс» со ссылкой на Индустриальный суд.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

Молодой человек утверждал, что приехал в лес во Власихе за грибами. Той же версии на суде придерживался и его отец Андрей Степурко. Друг семьи Юрий Першаков подтверждал, что поход за грибами — обычное для них занятие.

Как уже сообщалось, 29 июля 2020 года Степурко поднял закладку с кокаином, сел в такси, но когда появился патруль сотрудников Росгвардии, выкинул наркотики в окно.

Закладку действительно нашли в указанном месте.

Как писал «Толк», когда силовики задержали парня, у него завибрировал телефон. Правоохранители попросили разблокировать гаджет и с согласия владельца прочитали пришедшее сообщение: «Ну что, нашел, поднял?» и указание на некое место, отмеченное красными стрелками.

Матвея Степурко признали виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков). Его приговорили к одному году лишения свободы условно.

Ранее в Барнауле под суд пошли пятеро закладчиков из трех регионов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость