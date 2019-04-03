Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 апреля 7°C

«Генералиссимус Таро» — главный российский «вор в законе» решил досрочно освободиться

На следующей неделе Тариел Ониани (Таро) закончит отбывать тюремный срок— ему был сокращен срок наказания. Он будет депортирован за пределы России. «Сподвижники» Таро позиционируют его даже не как генерала, а как генералиссимуса.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Свой срок Таро досиживает в глухой изоляции, в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области.

ФСИН попыталась сразу установить «законнику» 3-летний административный надзор. Однако суд отказал, поскольку Ониани подлежит депортации из России, пишет «Росбалт».

Сокращение срока

В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Тариела Ониани виновным в похищении человека и вымогательстве 250 тысяч долларов, он получил 10 лет тюрьмы. С учетом времени, проведенного под стражей во время следствия, Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года. Однако оказалось, что еще в 2017 году «вору в законе» удалось через суд добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев. Новой датой его освобождения в документах ФСИН значится 9 апреля.

Наглый и хитрый

Во время отбытия срока допустил 253 нарушения установленного порядка, за что его дважды помещали в карцер.

«Поощрений не имеет. С 21.10.2014 года состоит на профилактическом учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, а также как лицо, оказывающее негативное влияние на других осужденных. В общении с представителями администрации ведет себя нагло, не корректно, высказывает недовольство режимом содержания. По характеру скрытный, наглый, малообщительный, хитрый. Поддерживает криминальную субкультуру», — говорилось в материалах ФСИН, поступивших в суд.

Однако суд отказал в применении к Ониани административного надзора.

Распоряжение главы Минюста

В июле 2018 года замминистра юстиции РФ издал распоряжение, по которому Ониани является лицом, чье пребывание в России признано нежелательным. Сразу после освобождения он подлежит депортации в Испанию. Соответственно, в РФ «законник» точно не останется, поэтому нет никакого смысла применять к нему административный надзор.

Ищет Испания

Таро уже давно объявлен в розыск Испанией за «отмывание» денег и организацию преступного сообщества, ему грозит перекочевать из российской тюрьмы в испанскую. Однако источники издания, знакомые с ситуацией, полагают, что скорее его депортируют в Грузию. В этом случае у Таро есть шансы остаться на свободе и обосноваться в какой-нибудь относительно безопасной для себя стране. Вероятно, ей станет Турция.

Уже известно, что на свободе в его планы входит организовать самую масштабную сходку «криминальных генералов».

Что известно о Таро

Вор в законе Тариэл Ониани— фигура пожалуй, равная по масштабу убитому Япончику. Он из воров еще старой советской формации. Авторитет он приобрел во времена СССР.

Родился в 1952 году в Грузии. Воровской статус получил в конце 70-х, в 80-е он считался самым авторитетным московским вором в законе.

По данным французской полиции, круг деловых интересов Таро был очень широк: контрабанда сигарет и водки, рэкет, крупные хищения, торговля поддельными паспортами и визами, контроль над предприятиями и банками в республиках бывшего СССР, не считая криминальных разборок и поставок нелегальных нефтепродуктов из Ирака.

В операции под кодовым названием «Оса», проведенной летом 2005 года в Испании, участвовали более 400 полицейских при поддержке вертолетов и бронетранспортеров. В Барселоне, Аликанте, на курортах Марбельи, Фуэнхироле, Бенальмадене и в Торремолиносе были проведены более 50 обысков. Документы изъяли в офисах компаний, принадлежавших Тариелу Ониани, и на всех строительных объектах, которыми занималась фирма Таро.

Но сам Тариел Ониани исчез ровно за час до того, как у ворот его дома появился полицейский спецназ. Таро покинул Испанию. С тех пор находится в международном розыске по линии Интерпола.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость