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12 марта
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Происшествия

«Зашили лицо». Следком проверяет инцидент с избиением посетителей бара «Пиффков» в Барнауле

В паблике «Инцидент Барнаул» появилось видео драки между сотрудниками ЧОП «Сотня» и клиентами магазина-бара по продаже разливных напитков «Пиффков». На кадрах видно, как мужчину бьют шваброй, руками и ногами, брызгают в лицо из перцового баллончика. В конфликте участвует и женщина: ее периодически грубо отталкивают. СУ СКР по Алтайскому краю начал проверку.

Рация охранника ЧОПа.
Рация охранника ЧОПа.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как сообщила участница сообщества Елена, инцидент произошел 8 марта в доме по адресу проспект Ленина, 163. Как пояснила горожанка, она отмечала праздник в компании других людей в этом магазине-баре. Продавцу не понравилось их поведение, и она вызвала охрану. Сотрудники ЧОПа, по словам женщины, без разговора сразу стали бить людей и выгонять из бара.

«Я вам скажу, что эти люди неконфликтные. К тому же они уже собирались уходить, но из-за такого скотского отношения пошли на принцип. Ничего особенного не произошло, чтобы так избивать человека. Он не вооружен, не маньяк», — рассказала горожанка.

Мужчина, которого избила охрана, получил серьезные травмы. «Зашили ему лицо вчера. Завтра поедут сразу в прокуратуру», — добавила Елена.

Altapress.ru не публикует видео из-за обильного содержания в нем ненормативной лексики.

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