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Происшествия

Следком рассказал подробности ЧП с туристами в горах Алтая

СУ СКР по Республике Алтай начал проверку обстоятельств ЧП на Северо-Чуйском хребте Кош-Агачского района, где 21 июля туристы попали под лавину. Погибший оказался жителем Бийска.

Алтайские горы.
Алтайские горы.
Андрей Дудник

Следователи выяснили, что после схода снежной лавины двое туристов оказались под снегом. Находившиеся с ними путешественники извлекли из-под снега товарищей, один из которых, 62-летний житель Бийска, погиб. О произошедшем туристы сами сообщили в МЧС с помощью спутниковой связи.

Группа была зарегистрирована. Организаторов похода установили.

Тело погибшего доставили в морг Горно-Алтайска для определения причины смерти.

Напомним, 21 июля туристическая группа «Романтик» Алтайского краевого центра детского отдыха и туризма «Алтай», состоящая из восьми человек (все взрослые), проходила пеший маршрут шестого класса сложности. При спуске с вершины двое туристов попали под лавину. Пострадавший получил травмы, вывих руки и предположительно перелом ребер.

Ранее altapress.ru писал, что группа туристов попала под сильную снежную лавину 6 мая в районе Южно-Чуйского горного хребта. Из всей группы выжили лишь две девушки, 8 мая они добрались до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем. Позже вместе со спасателями они отправились на место трагедии. Тела всех погибших смогли найти только к 30 июня.

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