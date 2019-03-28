Следователи показали видео из квартиры задержанного ветерана войны в Барнауле

В квартире 52-летнего задержанного проводят осмотр. Организована доследственная проверка.
Как ранее писал altapress.ru, соседи рано утром увидели разрубленные топором провода в подъезде. Оказалось, что это сделал один из жильцов, который забаррикадировался в своей квартире.
Для задержания мужчины сотрудникам Росгвардии потребовалось применить шумовую гранату. Задержанного ранили в ногу.
Из сообщения Росгвардии:
Во время задержания нарушитель попытался нанести удар топором сотруднику ОМОНа, в результате чего группой задержания было применено табельное оружие. Нарушитель задержан, его жизни ничего не угрожает. Информация о якобы имевшем место применении снайперов не соответствует действительности.