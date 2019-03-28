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Происшествия

Следователи показали видео из квартиры задержанного ветерана войны в Барнауле

Алтайский следком опубликовал видео, снятое после задержания буйного барнаульца, который угрожал соседям и полиции топором. Мужчину задержали утром 28 марта, в подъезде дома на пр. Красноармейский, 53.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В квартире 52-летнего задержанного проводят осмотр. Организована доследственная проверка.

Как ранее писал altapress.ru, соседи рано утром увидели разрубленные топором провода в подъезде. Оказалось, что это сделал один из жильцов, который забаррикадировался в своей квартире.

Для задержания мужчины сотрудникам Росгвардии потребовалось применить шумовую гранату. Задержанного ранили в ногу.

Из сообщения Росгвардии:

Во время задержания нарушитель попытался нанести удар топором сотруднику ОМОНа, в результате чего группой задержания было применено табельное оружие. Нарушитель задержан, его жизни ничего не угрожает. Информация о якобы имевшем место применении снайперов не соответствует действительности.

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