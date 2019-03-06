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Происшествия

В Барнауле следователи проверяют, почему в доме обрушился потолок, несмотря на недавний ремонт

Как уже сообщал altapress.ru, в начале марта в Барнауле в квартире дома на ул. Профинтерна, 51 обрушился потолок. Между тем, как выяснили в краевом следственном комитете, в этом доме несколько лет назад отремонтировали кровлю по федеральной программе.

ул. Профинтерна, 51.
ул. Профинтерна, 51.
altayrealt.ru

Потолок обрушился в квартире утром 1 марта 2019 года. Лишь по счастливой случайности от обрушения не пострадали малолетние дети, а также больная мать хозяйки квартиры. Впрочем, больная женщина так расстроилась, что попала в реанимацию с инфарктом.

Сообщение это появилось в СМИ, и вот теперь в СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку.

В ходе проверки предстоит выяснить, каким образом дом, в котором по федеральной программе несколько лет назад была отремонтирована кровля, оказался в аварийном состоянии. Следствием выясняются обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

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