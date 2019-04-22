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Происшествия

В Барнауле раскрыли убийство, совершенное 31 декабря 1999 года

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела об убийстве 20-летней давности. Как сообщает СКР по Алтайскому краю, 48-летний житель Республики Азербайджан убил незнакомца, превысив пределы необходимой обороны.

1999 год, площадь Октября в Барнауле.
1999 год, площадь Октября в Барнауле.
Олег Богданов

По данным следствия, преступление произошло в новогоднюю ночь 1999 года в Барнауле. Обвиняемый вступил в конфликт с незнакомцем, предлагавшим ему купить вещи, после чего ударил его ножом в грудь. Незнакомец скончался. После этого обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В Республике Казахстан при получении гражданства он полностью сменил свои персональные данные и беспрепятственно приезжал в Россию. Только спустя 20 лет мужчина был задержан на территории одного из регионов.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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