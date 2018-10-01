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СМИ: двое украинских чиновников погибли во время вечеринки на катере

Телеканал ren.tv со ссылкой на издание «Акцент» сообщает о том, что в Запорожье алкогольная вечеринка нескольких чиновников на катере привела к двум смертям.

Днепр, Украина.
Днепр, Украина.
СС0

Источник сообщает, что катер с большой скоростью двигался по Днепру.

По данным телеканала, двое человек упали за борт: один из них попал под винт катера.

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