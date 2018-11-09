СМИ: экс-кандидат в депутаты Госдумы от Алтайского края может находиться в «чеченском плену»

В Республике Крым 6 ноября пропал экс-кандидат в депутаты Госдумы от Алтайского края Александр Зонов. Брат мужчины рассказал, что тот мог стать пленником человека, с которым случился конфликт, пишет «Банкфакс».

По словам родственника, Александр Зонов организовал станцию серфинга в Крыму. Там же были выходцы из Республики Чечня, которые приехали на заработки. С одним из них в конце октября якобы произошел конфликт.

Недопонимание между мужчинами случилось из-за собаки Александра Зонова, которая облаяла чеченца. Тот начал угрожать, что убьет пса, если хозяин его не уберет. На следующий день, по словам Зонова, его собаке стало плохо, и он обратился в ветслужбу.

После этого угрозы перешли в адрес самого Александра Зонова. Итогом ссоры стало заявление экс-кандидата в депутаты Госдумы в полицию на жителя Чечни.

Чеченец пропал с территории пляжного городка 5 ноября. На следующий день Александр Зонов отправился в магазин и сам бесследно исчез. Родственники пропавшего обратились с заявлением в полицию.

До сегодняшнего момента мы продолжаем давать показания полиции, уголовному розыску, следственному комитету. Есть информация, что наш брат находится в плену в Республике Чечня, — сказал собеседник издания.

В 2016 году Александра Зонова выдвинули в депутаты Госдумы РФ по Рубцовскому округу. СМИ тогда сообщали, что он музыкальный продюсер. Он известен тем, что вместе с бывшим вице-мэром Бийска Андреем Нагайцевым записал самый длинный музыкальный трек против коррупции.