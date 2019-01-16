СМИ сообщили о задержании боевика, который готовил покушение на Путина в Сербии

Недалеко от сербского города Нови-Пазар задержали молодого ваххабита с оружием, взрывчаткой и атрибутикой запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Предполагается, что он мог готовить теракт во время визита президента РФ Владимира Путина в Белград 17 января, пишут «Известия» со ссылкой на Informer .

21-летнего Армина Алибашича остановил полицейский патруль в поселке Поток 14 января. Стражей порядка заинтересовал рюкзак молодого человека — при осмотре в нем обнаружили винтовку с оптическим прицелом.

Сразу после этого правоохранители обыскали квартиру юноши, обнаружив весь арсенал оружия и оборудования, необходимого для изготовления взрывного устройства в домашних условиях. Кроме того, квартире находились флаг запрещенной в РФ террористической группировки, агитационные материалы, листовки и сопутствующая литература.

Как рассказал сербскому изданию источник в силовых структурах страны, проверка контактов и деятельности Алибашича позволила установить, что он готовил акцию только во время приезда Путина.

По мнению эксперта в области борьбы с терроризмом Джевада Галиясевичаюноша «определенно работал не один», так как ваххабиты часто проходят хорошую подготовку, имеют сложное оборудование, а также обучены планировать нападения на хорошо охраняемых лиц.

Глава подразделения МВД Сербии по обеспечению безопасности иностранных лиц и делегаций Славиша Крстич подчеркнул, что во время визита Путина в Белград «наше министерство примет комплексные меры безопасности в сотрудничестве с другими государственными органами», пишет «Российская газета».