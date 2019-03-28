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Происшествия

Росгвардейцы со снайперами задержали буйного ветерана войны в барнаульском подъезде

Утром 28 марта, в Барнауле в одном из подъездов на проспекте Красноармейском, 53 мужчина начал рубить топором интернет-провода. Чтобы задержать мужчину потребовалась помощь Росгвардии и снайперов, рассказал в Facebook председатель ТСЖ дома, общественник Константин Емешин.

Сотрудники Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии.
facebook.com/kyemeshin

Соседи заметили, как один из жителей дома рубил рано утром провода в подъезде. Дверь в его квартиру оказалась незаперта. Константин Емешин вызвал полицию. Оказалось, что хозяин забаррикадировался.

Разрубленные провода в подъезде.
Разрубленные провода в подъезде.
facebook.com/kyemeshin

Когда на место выехали сотрудники Росгвардии, выяснилось, что в этой квартире проживает ветеран боевых действий и у него может быть при себе оружие. Мирно договориться с ним не удалось.

Константин Емешин,
председатель ТСЖ:

Была спланирована операция по его нейтрализации и даже на соседнем доме расположились снайперы. Раздался взрыв шумовой гранаты, выстрелы и раненого виновника вытащили из квартиры, врачи скорой помощи оказали ему помощь — перевязана нога и голова.

В разговоре с altapress.ru Емешин добавил, что на вид мужчине более 40 лет. Скорее всего, предположил он, причиной такого поведения могло стать «эхо войны».

В пресс-службе управления Росгвардии по Алтайскому краю подтвердили факт произошедшего. Подробности будут известны позднее.

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