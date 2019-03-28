Росгвардейцы со снайперами задержали буйного ветерана войны в барнаульском подъезде

Соседи заметили, как один из жителей дома рубил рано утром провода в подъезде. Дверь в его квартиру оказалась незаперта. Константин Емешин вызвал полицию. Оказалось, что хозяин забаррикадировался.
Когда на место выехали сотрудники Росгвардии, выяснилось, что в этой квартире проживает ветеран боевых действий и у него может быть при себе оружие. Мирно договориться с ним не удалось.
Константин Емешин,
председатель ТСЖ:
Была спланирована операция по его нейтрализации и даже на соседнем доме расположились снайперы. Раздался взрыв шумовой гранаты, выстрелы и раненого виновника вытащили из квартиры, врачи скорой помощи оказали ему помощь — перевязана нога и голова.
В разговоре с altapress.ru Емешин добавил, что на вид мужчине более 40 лет. Скорее всего, предположил он, причиной такого поведения могло стать «эхо войны».
В пресс-службе управления Росгвардии по Алтайскому краю подтвердили факт произошедшего. Подробности будут известны позднее.