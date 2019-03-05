Собчак, олигарха, вице-премьера допросят по давнему делу об убийстве бизнесмена

По делу об убийстве российско-израильского бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича Следком планирует допросить звезд шоу-бизнеса — Ксению Собчак, Анастасию Волочкову, Александра Буйнова, Федора Бондарчука, Андрея Малахова, пишет News.ru .

Из звезд шоу-бизнеса планируют допросить также Александра Маслякова, Геннадия Хазанова и Влада Сташевского.

Также направлена повестка олигарху Алишеру Усманову. Помимо Усманова следователи также планируют опросить государственных деятелей Аркадия Дворковича и Виталия Мутко.

Калманович был связан в последние годы своей жизни с российским шоу-бизнесом. СК возобновил расследование его дела в феврале.

Предприниматель был застрелен в Москве 2 ноября 2009 года, пишет bfm.ru. Следствие назвало его убийство заказным. Преступление так и не было раскрыто.

Шабтай Калманович — израильский и российский предприниматель, генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак» (Московская область), генеральный директор ОАО «Тишинка» (с 1994 года), владелец Дорогомиловского рынка, организатор российских гастролей звезд мировой эстрады.

2 ноября 2009 года убит в центре Москвы: убийцы выпустили несколько очередей из автоматов по Mercedes Калмановича. От полученных ранений бизнесмен скончался на месте.