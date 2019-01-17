Состояние девочки, упавшей в яму с кипятком в Барнауле, стабилизировалось

Состояние 9-летней девочки, которая упала в яму с кипятком 10 декабря, врачи характеризуют как стабильное. 11 января пострадавшую прооперировали — пересадили участки кожи. Сейчас главное, чтобы пересаженная ткань прижилась, сообщают «Вести Алтай».

По версии следствия, «Барнаульская теплосетевая компания», которая входит в структуру СГК, несвоевременно обнаружила порыв на сетях, не оградила опасный участок, что и привело к трагедии. Еще 25 декабря стороны — энергетики и родители девочки — сели за стол переговоров. Однако мирно урегулировать вопрос не получилось.

Евгения Касаткина, мать пострадавшей девочки, рассказала, что они должны сами купить все, что понадобится, оплатить реабилитационный период и репетиторов. Посл этого предоставить все документы их страховой компании. «И вроде тогда нам будет материальный ущерб», — говорит женщина.

Евгений Еремеев,

заместитель директора «Барнаульской теплосетевой компании»:

Да, в случае возмещения страховой компанией обязательно должны представить все подтверждающие документы, на основании которых были понесены затраты. Только в этом случае будет возмещён материальный вред страховой компанией. По возмещению морального вреда нами была предложена денежная компенсация в 300 тысяч рублей, на что мы получили категорический отказ.

Мать пострадавшего ребенка считает, что предложенная сумма за моральный вред ничтожна. При этом не отрицает (а энергетики подтверждают это): СГК готова взять на себя расходы по дальнейшей реабилитации девочки, оплатить всё, что порекомендуют врачи.

Адвокат семьи рассказала, что возмещение вреда постфактум через страховую компанию семью не устраивает. Деньги — вперед.

Евгения Касаткина,

мать пострадавшей девочки:

Они просто решили нас развести, по-русски говоря, если вы хотите правду услышать, выйдет это в эфир, не выйдет… Они посмотрели: пришли два бомжа, дай им 100 тысяч, они счастливы будут. Скажут, все-равно ребенка бесплатно вылечат. А не прокатило.

Получить от врачей информацию о состоянии ребенка энергетики не могут — мама не дает согласия. Единственный, кто навещает пострадавшую в ожоговом центре, руководство городской соцзащиты. Они приносят даже памперсы.

Если осложнений после пересадки кожи не будет, через пару недель ребенка подготовят к выписке. Девочка сказала, что домой не хочет, а больше всего скучает по своей собаке.