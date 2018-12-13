Сотрудника Ространснадзора уволили за 66 авто его жены

Чиновника Ространснадзора уволили в связи с утратой доверия из-за покупки его супругой 66 автомобилей, рассказал « Коммерсанту » генпрокурор РФ Юрий Чайка. Результаты прокурорской проверки показали, что доходы семьи госслужащего не позволяли приобрести такое количество транспортных средств.

Кроме того, по требованию Генпрокуратуры в связи с утратой доверия в этом году был уволен замглавы УФАС России по Санкт-Петербургу, который нарушил требования законодательства о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Генпрокурор также раскрыл подробности увольнения руководителя управления федеральными автодорогами Краснодара. Чиновник заключил миллиардные контракты на капремонт дорог с компанией, учредителю которой он задолжал 6 млн рублей.

В 2017 году в связи с утратой доверия были уволены более 1,2 тысячи чиновников, а за девять месяцев текущего года — 908 госслужащих. С 2018 года имена чиновников, снятых с должностей за такого рода нарушения, вносятся в специально созданный реестр, пишет bfm.ru.

Российских госслужащих увольняют в связи с утратой доверия за целенаправленное сокрытие данных об имуществе, о доходах и расходах, а также за допущение конфликта интересов и пренебрежение антикоррупционными запретами.