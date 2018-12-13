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Сотрудника Ространснадзора уволили за 66 авто его жены

Чиновника Ространснадзора уволили в связи с утратой доверия из-за покупки его супругой 66 автомобилей, рассказал «Коммерсанту» генпрокурор РФ Юрий Чайка. Результаты прокурорской проверки показали, что доходы семьи госслужащего не позволяли приобрести такое количество транспортных средств.

Юрий Чайка.
Юрий Чайка.
kremlin.ru

Кроме того, по требованию Генпрокуратуры в связи с утратой доверия в этом году был уволен замглавы УФАС России по Санкт-Петербургу, который нарушил требования законодательства о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Генпрокурор также раскрыл подробности увольнения руководителя управления федеральными автодорогами Краснодара. Чиновник заключил миллиардные контракты на капремонт дорог с компанией, учредителю которой он задолжал 6 млн рублей.

В 2017 году в связи с утратой доверия были уволены более 1,2 тысячи чиновников, а за девять месяцев текущего года — 908 госслужащих. С 2018 года имена чиновников, снятых с должностей за такого рода нарушения, вносятся в специально созданный реестр, пишет bfm.ru.

Российских госслужащих увольняют в связи с утратой доверия за целенаправленное сокрытие данных об имуществе, о доходах и расходах, а также за допущение конфликта интересов и пренебрежение антикоррупционными запретами.

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