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28 января
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Происшествия
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Соцсети: в Барнауле охранник и «член сборной России» пытались ограбить девушку

В Барнауле вечером 26 января двое молодых людей пытались отобрать сумку у девушки. Горожанка смогла дать отпор нападавшим, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Женщина с сумкой. Зима.
Женщина с сумкой. Зима.
СС0

По словам пользователей, все произошло около 20:50 на улице Солнечная поляна. Двое парней заметили одинокую девушки и попытались отобрать у нее сумочку. Жительница Барнаула не растерялась, оказала сопротивление и звала прохожих криками «Грабят, помогите». В итоге нападавшие испугались и убежали ни с чем.

Девушка позвонила в полицию и сообщила приметы подозреваемых: первый был одет в белую куртку с черной надписью «Сборная России», второй в черную куртку с надписью «ОХРАНА», — сообщают очевидцы.

Барнаульцы пишут, что вскоре молодых людей задержали недалеко от места преступления. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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