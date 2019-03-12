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Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД, чтобы задержать подполковника

11 марта в Воронежской области спецназ ФСБ взял штурмом отдел МВД по по городу Новая Усмань В ходе операции задержан начальник отдела МВД по Новоусманскому району подполковник полиции Анатолий Уваров. Следователи СКР также забрали для допроса еще двух офицеров, пишет Lenta.ru.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Операция началась утром в понедельник. Группа следователей регионального СКР и оперативников и бойцов спецназа ФСБ заблокировали территориальный отдел полиции, запретили сотрудникам пользоваться мобильной связью. В здании прошел обыск, в ходе которого были изъяты служебные журналы, в том числе из дежурной части, аудиозаписи, несколько компьютеров.

В региональном СУ СКР изданию сообщили, что в отношении сотрудников отдела возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Речь идет о многолетних нарушениях, в первую очередь — о сокрытии от учета преступлений и покровительстве нелегальному бизнесу. Вероятно, уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью УК, сообщает источник Lenta.ru.

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