Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД, чтобы задержать подполковника

11 марта в Воронежской области спецназ ФСБ взял штурмом отдел МВД по по городу Новая Усмань В ходе операции задержан начальник отдела МВД по Новоусманскому району подполковник полиции Анатолий Уваров. Следователи СКР также забрали для допроса еще двух офицеров, пишет Lenta.ru.