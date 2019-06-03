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Происшествия

Спецназовец погиб в драке в Подмосковье, пытаясь защитить случайных прохожих

Боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково. Его убили ударом ножа, сообщает РБК со ссылкой на друга погибшего. Мужчина попытался заступиться за людей, которых избивала толпа.

Нож канцелярский.
Нож канцелярский.
СС0

По словам друга погибшего, трагедия произошла 1 июня, около 23:30. Мужчина с подругой стали очевидцами драки, где десять человек избивали двоих.

Белянкин выстрелил в воздух из травматического пистолета и отвлек внимание нападающих на себя. «Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки», — рассказал друг погибшего.

Мужчина, за которого попытался заступиться Белянкин, находится в реанимации, сообщает ren.tv.

РБК со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает, что Никита Белянкин был участником боевых действий в Сирии.

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