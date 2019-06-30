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1 июля
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Происшествия

ГИБДД предупреждает автомобилистов о затоплении федеральной трассы «Сибирь»

Государственная инспекция Алтайского края распространила срочное сообщение для водителей. Из-за наводнения и введенного в Иркутской области режима ЧС закрыт участок федеральной трассы «Сибирь».

Зона подтопления в Иркутской области.
Зона подтопления в Иркутской области.
vk.com/mchs__russia

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на сложную паводковую ситуацию в Тулунском и Нижнеудинском районах Иркутской области.

Из-за резкого подъема уровня воды закрыт участок с 1477 по 1497 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск). Движение закрыто для всех видов транспорта.

В ГИБДД по Алтайскому краю рекомендует водителям по возможности отложить поездки по затопленному участку трассы.

В случае крайней необходимости предусмотрен объезд. Автомобилистам необходимо двигаться по маршруту: Тайшет — Лесогорск — Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 «Вилюй» — Братский район — Тулун.

Напомним: в Иркутской области сложилась сложная паводковая ситуация. В сибирский регион 30 июня прибыл президент Владимир Путин. Он провел совещание с руководителями федеральных и региональных министерств и дал целый ряд конкретных поручений.

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