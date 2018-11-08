Стало известно, кто обнародовал фото члена банды Цапков с икрой и крабами в тюрьме

Осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Это произошло после публикаций скандальных фото из заключения во время роскошной трапезы с заключенными. Выяснилось, что снимки опубликовала его жена, которая до этого и оплачивала шикарную жизнь заключенного на зоне.

«Меню» российского заключенного, осужденного за особо тяжкие преступления обсуждается до сих пор. Как и действия правоохранителей.

Сотрудников колонии — под статью

Об ограничительных мерах сообщил адвокат Цеповяза и уточнил, что в ШИЗО Цеповяза поместили на «пока непонятных основаниях». Адвокат уточнил, что его подзащитный ранее отбывал наказание в обычном бараке без привилегированных условий.

По последней информации, прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников исправительной колонии в Амурской области, где Цеповяз пользовался особыми льготами, сообщает «Интерфакс».

Администрация колонии «незаконно перевела осужденного за убийства на облегченные условия отбывания наказания, создав ему необоснованно комфортные условия», заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Фотошоп

Ранее в СМИ появились снимки, на которых запечатлено, как член «банды Цапков» жарит шашлыки, ест икру и крабов в окружении заключенных, уютно расположившихся в мягких креслах в колонии. Представители ФСИН подлинность фотографий подтвердили и сообщили о нарушении правил внутреннего распорядка колонии. Адвокат бандита, осужденного на 20 лет за 19 убийств, сообщил, что фото с икрой, крабами и шашлыками — это фотошоп.

С клешней наперевес

Клешня краба в руках, на столе банка красной икры — фото номер один. Фото номер два: накрытый стол, мягкие кресла и диваны, на которых расположились Цеповяз и его гости. Фото номер три — Цеповяз у мангала, 12 шампуров мяса. Фото сделаны на телефон, пишет bfm.ru. Кто и как оплачивает эти удовольствия и что это говорит о системе исполнения наказаний в стране?

Амурская прокуратура уже пообещала сверить ассортимент тюремного магазина и гастрономическое разнообразие на фотографиях с Цеповязом. СКР решил проверить колонию в Амурской области, где содержится член Цапковской ОПГ Вячеслав Цеповяз.

Телефоном и шампурами в колонии пользоваться нельзя.

В результате проверки выяснилось, что Цеповязу позволялось встречаться с отбывающими наказание лицами, с которыми контакты запрещены. По незаконному согласованию с руководством учреждения, Цеповяз имел свободный доступ к служебным помещениям учреждения и пользовался стационарной телефонной связью, добавил представитель Генпрокуратуры.

Схема «заплатить за ноги»

По рассказам бывших сидельцев, заключенный, претендующий на VIP-статус, договаривается с администрацией колонии и через родственников или близких с воли перечисляет им деньги на карты. Сотрудники ФСИН, получив свой процент, организуют доставку. На тюремном сленге это называется «заплатить за ноги».

Роль бывшей жены

Красная икра prodgid.ru.

Роскошную жизнь Цеповяза в заключении обеспечивала его бывшая жена.

«Наталья как бывшая супруга не скрывала, что она передавала денежные средства и обеспечивала медобслуживание и все, что возможно, для поддержания жизни, она тратила колоссальные суммы», — рассказывает ее адвокат Эдуард Чургулия.

По словам адвоката, передача посылок с воли шла не через структуры ФСИН — она получала какую-то информацию, на какие карты перечислять деньги, и переводила эти денежные средства.

Пытается отсудить бизнес

Как рассказывала «КП» его бывшая супруга Наталья, впоследствии сменившая фамилию Цеповяз на Стришнюю, незадолго до задержания муж переписал весь бизнес на нее, а потом они заключили брачный договор, чтобы никто в колонии не смог отобрать активы Цеповяза.

Со слов Натальи, она ежегодно переводила на карты третьих лиц по три миллиона рублей, чтобы обеспечить мужа всем необходимым. Затем Цеповяз, со слов уже бывшей жены, задолжал кому-то на зоне и стал требовать больше. В итоге они развелись, агрофирма осталась за экс-супругой преступника, и теперь прямо из колонии он пытается обратно отсудить бизнес.

Кто показал скандальные фото

Бывшая жена и показала фото с крабом, икрой и шашлыком прокурорам после того, как начала судиться с бывшим мужем.

Судя по всему, шансы Цеповяза на УДО, если они и были, теперь растаяли. Хотя напуганные жители Кущевской говорили, что некие юристы якобы пытаются заплатить огромные деньги за то, чтобы Цеповяз в скором времени вышел на свободу.

То, как Цеповяза наказало государство, хорошо видно на фото. Причем неизвестно, как долго осужденный на 20 лет заедал бы все тяготы и лишения крабовым мясом, если бы не обидел еще и свою бывшую жену.

Дело о резне в станице

Массовое убийство в станице Кущевской Краснодарского края было совершено 4 ноября 2010 года. В сгоревшем двухэтажном доме по улице Зеленая, принадлежащем семье Аметовых, были обнаружены трупы 12 человек, в том числе четверых детей — младшей девочке было 9 месяцев. На телах большинства погибших были найдены ножевые ранения.

Участники «банды Цапка» были задержаны в ноябре-декабре 2010 года. Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года приговорил лидера банды Сергея Цапка и ее участников — Владимира Алексеева, Игоря Черных, Цеповяза, Владимира Запорожца и Николая Цапка — к лишению свободы на сроки от пожизненного до 19 лет и выплате крупных штрафов.

Цеповяза в ноябре 2013 года признали виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.