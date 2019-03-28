Стало известно, в чем подозревают бывшего полпреда Путина

28 марта силовики задержали экс-губернатора Хабаровского края, экс-полпреда в Дальневосточном федеральном округе и академика РАН Виктора Ишаева. Против него возбудили уголовное дело о хищении средств компании «Роснефть», сообщает СКР .

С 2013 по 2018 год Ишаев занимал должность вице-президента «Роснефти». По данным следствия, с 2014 по 2017 год он заключил договоры аренды помещения по явно завышенной стоимости с принадлежащей ему коммерческой организацией. Помещение площадью свыше 280 кв. метров было арендовано для нужд представительства компании в Хабаровском крае.

Утром оперативники ФСБ пришли в администрацию Хабаровского края и провели обыски в кабинете вице-премьера по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова. Его считают доверенным лицом Ишаева.

Вместе с ним силовики задержали сына Виктора Ишаева — предприниматель и бывший советник в «Роснефти» Дмитрий. Также силовики задержали главу представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадия Кондратова, сообщил источник РБК в центральном аппарате МВД.

В настоящее время сотрудники СКР совместно с ФСБ России проводят обыски в правительстве Хабаровского края. В ближайшее время Виктору Ишаеву планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Ранее в правительстве края уже проходили обыски. 20 марта в Хабаровске арестовали двух фигурантов дела о превышении должностных полномочий и миллиардных махинациях в лесной отрасли края — бывшего первого вице-премьера краевого правительства Василия Шихалева и лесопромышленника Александра Пудовкина.

Следствие считает, что Шихалев, отвечавший в правительстве региона за приоритетные инвестпроекты в области освоения лесов, оказывал незаконную протекцию компании Пудовкина с октября 2013-го по сентябрь 2018 года. Причиненный государству ущерб оценивается в 1 млрд рублей.

Справка

Виктору Ишаеву 70 лет, он уроженец Кемеровской области. В 1991—2009 годах был главой администрации и губернатором Хабаровского края, с 2009 по 2013 годы — полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, в 2012—2013 годах — министром по развитию Дальнего Востока.