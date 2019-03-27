В Барнауле строитель упал с новостройки и разбился насмерть

Рабочий сорвался с дома ЖК «Новая высота», который возводит ИСК «Союз».
Анонимные источники altapress.ru подтверждают, что мужчина погиб. По их словам, он был сотрудником подрядной организации, которая выполняла фасадные работы.
В «Инцидент Барнаул» пишут, что место происшествия обследуют сотрудники следственного комитета. Мужчине было 42 года.
Летом 2018 года во время шквалистого ветра на строительной площадке ЖК «Собрание» упал кран. Управлявший м мужчина погиб. Следком установил, что у техники отказали тормоза.