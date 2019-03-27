В Барнауле строитель упал с новостройки и разбился насмерть

На строительной площадке дома по ул. 65 лет Победы произошло ЧП. Как сообщает ИА «Амител» 27 марта с 8 этажа сорвался один из строителей. Мужчина погиб.

Рабочий сорвался с дома ЖК «Новая высота», который возводит ИСК «Союз».

Анонимные источники altapress.ru подтверждают, что мужчина погиб. По их словам, он был сотрудником подрядной организации, которая выполняла фасадные работы.

В «Инцидент Барнаул» пишут, что место происшествия обследуют сотрудники следственного комитета. Мужчине было 42 года.

Летом 2018 года во время шквалистого ветра на строительной площадке ЖК «Собрание» упал кран. Управлявший м мужчина погиб. Следком установил, что у техники отказали тормоза.