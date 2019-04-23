Суровая сибирячка избила полицейского копченой рыбой

Женщина торговала копченой рыбой на перроне вокзала Барабинска Новосибирской области. Продавец делала это без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), что считается правонарушением.

Полицейский попросил женщину уйти с перрона, но та начала бить его пакетом с копченой рыбой. Она наносила удары по голове, по ногам и причинила представителю власти ушибы, пишет Тайга.инфо.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на пять лет.

Ранее сообщалось, что на Алтае женщина получила реальный срок за то, что толкнула и укусила полицейского. Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Женщина приехала в Барнаул, ходила пьяная городу, легла на лавку на остановке и уснула. Ее обнаружили и разбудили полицейские. Она отказалась объяснить причины своего поведения, стала проявлять агрессию.