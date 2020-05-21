Трагедия в океане: известный спортсмен утонул, но спас 10-летнего сына

17 мая 39-летний Гаспард плавал в океане с сыном примерно в 45 метрах от берега. В это время началось сильное отбойное течение, при котором даже профессиональные пловцы могут утонуть недалеко от берега — вода с огромной скоростью устремляется обратно в море.

Благодаря хорошей физической подготовке Гаспарду удалось сопротивляться потоку и удерживать 10-летнего сына на поверхности, пока не подоспела помощь. По словам очевидцев, спортсмен крикнул подоспевшему спасателю, чтобы тот вытащил ребенка, и через три минуты ушел под воду.

Гаспард получил известность в США благодаря участию в боях, организованных американской компанией World Wrestling Entertainment (WWE), пишет polit.ru.

В 2010 году он ушел из WWE и стал сниматься в телесериалах. Также спортсмен участвовал в отдельных поединках.

Однажды Гаспард предотвратил вооруженное ограбление магазина на заправочной станции. Он отобрал у преступника пистолет и удерживал его до приезда полиции.