У более 200 пассажирских Boeing Max могут возникнуть проблемы с датчиками

Директивы распространяются на 246 самолетов, 45 из них используются в США и принадлежат таким американским авиакомпаниям, как Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines.
Самолеты могут самостоятельно срываться в пике. Это может происходить из-за ошибочных показателей системы контроля полета. Американская корпорация Boeing распространила среди использующих ее самолеты компаний инструкцию для пилотов на случай возникновения технической неисправности, которая, по версии следствия, привела к крушению лайнера Boeing 737 Max 8 индонезийского авиаперевозчика Lion Air, пишет bfm.ru.
Выяснилось, что самолеты Boeing 737 Max могут автоматически «опускать нос» вниз в определенных случаях, когда возможен срыв потока (неконтролируемое нарушение баланса процессов движения воздуха).
29 октября новейший Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air 29 октября через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по не установленной пока причине рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.
Самолет разрушился от сильного удара о поверхность моря.