У жителя Алтая закончились аргументы и он ударил соседа лопатой

В селе Кош-Агач Республики Алтай произошел конфликт между двумя соседями. 33-летний мужчина решил выяснить отношения с 24-летним парнем. Они встретились во дворе, но разговора не получилось, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Зачинщик ссоры на протяжении нескольких лет испытывал личную неприязнь к соседу. Между сельчанами произошла очередная словесная перепалка и, не совладав с эмоциями, молодой сосед схватил металлическую лопату. Он ударил мужчину по голове.

Бросив лопату, подозреваемый достал из кармана отвертку и угрожал оппоненту убийством. Через некоторое время мужчины успокоились и разошлись по домам.

Затаив обиду на соседа, сельчанин в тот же день решил сообщить в полицию. Подозреваемый не стал отрицать вину. Свой поступок он объяснил длительным неприязненным отношением к потерпевшему. Полицейские возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством.