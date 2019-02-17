Умелые ручки: в Барнауле из подвала украли электроинструменты

По предварительным данным, 17 февраля ночью или рано утром неизвестные похитили сварочный аппарат, сверлильный станок, две болгарки и шуруповерт.
На месте работали полиция и кинологи с собаками, сообщили подписчики.
В Барнауле в доме по улице Гущина, 203 неизвестные сорвали замок подвала и украли сразу несколько дорогих электроинструментов, сообщает «Инцидент Барнаул».
По предварительным данным, 17 февраля ночью или рано утром неизвестные похитили сварочный аппарат, сверлильный станок, две болгарки и шуруповерт.
На месте работали полиция и кинологи с собаками, сообщили подписчики.
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