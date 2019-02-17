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Происшествия

Умелые ручки: в Барнауле из подвала украли электроинструменты

В Барнауле в доме по улице Гущина, 203 неизвестные сорвали замок подвала и украли сразу несколько дорогих электроинструментов, сообщает «Инцидент Барнаул».

Взлом, замок.
Взлом, замок.
22.мвд.рф

По предварительным данным, 17 февраля ночью или рано утром неизвестные похитили сварочный аппарат, сверлильный станок, две болгарки и шуруповерт.

На месте работали полиция и кинологи с собаками, сообщили подписчики.

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