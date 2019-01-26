Ужасные кадры разрушений после прорыва плотин в Бразилии. В катастрофе пропали сотни человек

На Юге Бразилии в штате Минас-Жерайс прорвало несколько плотин. По разным оценкам пропавшими значатся от 150 до 300 человек. СМИ заявляли о 50 погибших. Официально власти этой латиноамериканской страны называют погибшими семерых, передает РИА Новости.

Бразильский спасатель вытаскивает человека из грязевого потока после прорыва дамб на юге страны. 25 января 2019 года.

Правительство штата Минас-Жерайс передает, что в зоне происшествия находились 427 человек, 279 были обнаружены живыми. Девять человек вытащили из грязевого потока, уточнили власти штата.

Около 2 тысяч человек в районе аварии остаются без электроснабжения. На месте работают около 100 пожарных, с рассветом их число увеличат в два раза, в спасательных работах участвуют десятки вертолетов, сообщают власти штата. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что совершит облет района, где произошел прорыв трех плотин.

Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью произошел в пятницу утром, потоки грязи хлынули в административные здания компании и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали.