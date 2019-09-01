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Происшествия

В алтайском городе старое дерево рухнуло на движущиеся автомобили

В субботу 31 августа в Рубцовске сильный ветер сломал дерево, после чего оно упало на автомобили. Обошлось без человеческих жертв, но два автомобиля сильно помяты, рассказывает паблик «Инцидент Рубцовск».

Ветер обрушил дерево, которое "устроило" ДТП на дороге в Рубцовске. 31 августа 2019 года.
Ветер обрушил дерево, которое "устроило" ДТП на дороге в Рубцовске. 31 августа 2019 года.
vk.com/incident_rubtsovsk

Инцидент произошел на улице Оросительной в районе в районе дома № 223.

Как рассказывает городской портал ВРубцовске.ру со ссылкой на информацию пресс-службы отдела ГИБДД Рубцовска, ДТП произошло 31 августа в 20:00. Сильный порыв ветра сломил ствол дерева, расположенного с западной стороны проезжей части улицы.

Повреждены были два движущихся автомобиля — «Тойота Корона Премио» и «Хонда Фит». Пострадавших в результате ДТП нет.

Накануне события, МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий и возможных порывах ветра во второй половине дня 30 августа и сутки 31 августа.

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