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В Алтайском крае глава сельсовета подделала документы, чтобы узаконить свое назначение

Главу одного из сельсоветов в Ельцовском районе суд признал виновной в служебном подлоге. В октябре 2017 года она подделала официальный документ, чтобы скрыть нарушения законодательства и остаться на своей должности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Документы.
Документы.
СС0

В 2017 году прокуратура начала проверку, законно ли женщину назначили главой сельсовета. Дело в том, что решение о ее назначении приняли не большинством голосов депутатов сельсовета, а большинством голосов присутствующих. Это — грубое нарушение регламента.

Тогда женщина сама, без ведома депутатов, изготовила новый регламент. В этом документе она изменила процедуру принятия решения при утверждении на пост главы сельсовета.

В ходе следствия женщина отрицала свою причастность к подлогу. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев условно.

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