В Алтайском крае глава сельсовета подделала документы, чтобы узаконить свое назначение

В 2017 году прокуратура начала проверку, законно ли женщину назначили главой сельсовета. Дело в том, что решение о ее назначении приняли не большинством голосов депутатов сельсовета, а большинством голосов присутствующих. Это — грубое нарушение регламента.
Тогда женщина сама, без ведома депутатов, изготовила новый регламент. В этом документе она изменила процедуру принятия решения при утверждении на пост главы сельсовета.
В ходе следствия женщина отрицала свою причастность к подлогу. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев условно.