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Происшествия

В Алтайском крае кроссовер попал под поезд

12 августа около 20:48 между станциями Панкрушиха и Урываево в Алтайском крае Nissan Qashqai выехал на железнодорожные пути и попал под поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Железная дорога.
Железная дорога.
pixabay.com

Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.

На график движения пассажирских поездов ЧП не повлияло.

В группе «Инцидент Барнаул» отмечают, что водителю очень повезло, ведь при таком ударе шансы выжить небольшие.

1 августа на железнодорожном переезде в Бурлинском районе Ford Focus проехал за красный сигнал и врезался в грузовой состав.

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