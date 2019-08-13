В Алтайском крае кроссовер попал под поезд

Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.
На график движения пассажирских поездов ЧП не повлияло.
В группе «Инцидент Барнаул» отмечают, что водителю очень повезло, ведь при таком ударе шансы выжить небольшие.
1 августа на железнодорожном переезде в Бурлинском районе Ford Focus проехал за красный сигнал и врезался в грузовой состав.