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В Алтайском крае 10-летнего правонарушителя изолировали от общества

В Шипуновском районе мальчика на 10 суток поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, пишет прокуратура региона.

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Установлено, что 10-летний мальчик украл велосипед. Дело не возбудили, потому что злоумышленник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Ранее он причинил другому ребенку физическую боль.

Известно, что мальчик состоит на учете в органах системы профилактики с 2017 года. Он много раз уходил из дома. Его характеризуют склонным ко лжи и агрессивным.

Проводимые органами системы профилактики с несовершеннолетним профилактические мероприятия не дали положительных результатов, должных выводов подросток для себя не сделал, — отмечают в ведомстве.

В центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей попытаются исправить поведение мальчика.

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