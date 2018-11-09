В Алтайском крае 10-летнего правонарушителя изолировали от общества

Установлено, что 10-летний мальчик украл велосипед. Дело не возбудили, потому что злоумышленник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Ранее он причинил другому ребенку физическую боль.
Известно, что мальчик состоит на учете в органах системы профилактики с 2017 года. Он много раз уходил из дома. Его характеризуют склонным ко лжи и агрессивным.
Проводимые органами системы профилактики с несовершеннолетним профилактические мероприятия не дали положительных результатов, должных выводов подросток для себя не сделал, — отмечают в ведомстве.
В центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей попытаются исправить поведение мальчика.