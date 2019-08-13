В Алтайском крае 86-летняя пенсионерка недосмотрела за газом и сожгла руки

В Камне-на-Оби в одном из домов случился пожар из-за бытового газа, пишут «Каменские известия». 86-летняя хозяйка дома попыталась сама потушить огонь, но получила ожоги. Ее госпитализировали.

ЧП произошло 5 августа около 11 утра в двухквартирном частном доме. В квартире горел газовый баллон и кухонная мебель. Пенсионерка пыталась потушить огонь тряпками, в результате чего получила ожоги кистей рук и ног.

Стало известно, что женщина самостоятельно присоединила газовый баллон к плите. Она не проверила герметичность соединения редуктора и зажгла конфорку из-за чего баллон воспламенился.

В МЧС напоминают, что после подключения газового оборудования необходимо проверять герметичность соединений.