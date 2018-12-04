В Алтайском крае мужчина избил и пытался изнасиловать ребенка

Пользователи сообщают, что все произошло около 8 утра на пересечении улиц Максима Горького и Ленина. Очевидцы описали нападавшего и опубликовали его фоторобот
Подозреваемый в нападении на ребенка.
vk.com/incident22
Приметы подозреваемого:
- на вид 20−30 лет,
- рост 165−175 см,
- среднего или плотного телосложения,
- на лице щетина,
- возможно, борода или усы, цвет русый, возможно, седой или рыжий,
- русые брови.
Был одет:
- вязаная шапка черного цвета с рисунком в виде галочки белого цвета,
- черная матерчатая грязная куртка, сильно поношенная.
В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.